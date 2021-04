L'edizione odierna de La Nazione tiene a evidenziare come la prima dello Iachini-bis sia stato il sequel dell'ultima apparizione vincente di Prandelli: stesso modulo e stessi uomini, meno la presenza di Castrovilli al posto di Eysseric (in quell’occasione il numero 10 viola era ai box per infortunio). Detto ciò, il tecnico marchigiano ha cominciato con un passettino - si legge - un punto in classifica che ha reso la salita in direzione della salvezza meno pesante. Questione di numeri e risultati degli altri, indubbiamente, ma la Viola che ieri ha pareggiato a Genova e apparsa - almeno a sprazzi - meno impacciata e impaurita di qualche Fiorentina fa. Note liete, la gara di Vlahovic e la resistenza della squadra in inferiorità numerica dopo l'espulsione di Ribery.