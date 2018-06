Alla ricerca di un esterno d'attacco, la Fiorentina sta monitorando anche la situazione di Gregoire Defrel, giocatore della Roma, che quest'anno non ha sicuramente conquistato la Capitale. Dopo il rifiuto del francese all'Atalanta - nell'ambito dell'operazione che ha portato Bryan Cristante in giallorosso - i contatti con Stefano Pioli e Pantaleo Corvino saranno decisivi per convincerlo ad accettare l'ipotesi viola. Lo riporta La Nazione.