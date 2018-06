Via vai nel centrocampo della Roma. I giallorossi prendono Cristante dall'Atalanta, sono al lavoro per blindare Pellegrini con un nuovo contratto e ascoltano offerte per Strootman e Nainggolan. Quest'ultimo in particolare è molto conteso sul mercato.



UN NINJA PER DUE - Secondo il Corriere dello Sport, il suo ex allenatore Spalletti gli ha già telefonato per chiedere la disponibilità a trasferirsi all'Inter. Ma almeno per il momento la proposta più concreta arriva dalla Cina, dove il Guangzhou Evergrande di Cannavaro offre 30 milioni alla Roma e un ingaggio da 12 milioni netti all'anno al centrocampista belga.



QUI INTER - Intanto l'Inter non resta a guardare e si muove anche per il connazionale Dembelé. La Gazzetta dello Sport scrive che i nerazzurri offrono in cambio al Tottenham il trequartista portoghese Joao Mario, reduce da un prestito al West Ham, ora in trattativa per il brasiliano Felipe Anderson della Lazio sulla base di 30 milioni. La pista alternativa per la mediana nerazzurra porta all'olandese della Roma, Kevin Strootman.