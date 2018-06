Dopo l'addio di Sportiello, la Fiorentina va a caccia di un portiere in vista della prossima stagione. Secondo Sportitalia, il club viola potrebbe prenderne addirittura: oltre a Gabriel (in programma un incontro nei prossimi giorni con il Milan per chiudere l'operazione), Corvino sta lavorando anche per arrivare a uno tra Alban Lafont del Tolosa e Benoit Costil del Bordeaux.