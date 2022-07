Dopo il colpo Mandragora la Fiorentina non ha intenzione di fermarsi. Dopo il parere tecnico di Vincenzo Italiano la coppia Barone-Pradè nelle prossime ore formalizzerà la prima proposta al Leicester per acquisire l’intero cartellino di Dennis Praet. Il belga è stato individuato come profilo ideale per il nuovo centrocampo gigliato e, dopo i primi contatti preliminari avvenuti la scorsa settimana i viola adesso sono pronti a passare all’azione: pronta un’offerta da 7 milioni di euro da presentare al club inglese.



A trattare l’argomento quest’oggi è stato anche il Corriere dello Sport. Il quotidiano ha sottolineato come probabilmente i Foxes rimanderanno la proposta al mittente. Il Leicester valuta Praet almeno il doppio e per questo servirà un’offerta più consistente per convincerlo. La dirigenza viola però è pronta a tutto per lui e difficilmente mollerà la presa. La Fiorentina sicuramente rilancerà e ci proverà fino all’ultimo. L’idea viola è quella di presentare una formula diversa: la proposta sarebbe quella di un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alle presenze. Praet è ormai ai margini del progetto dei Leicester e chissà se alla fine non possa davvero accettare il trasferimento a Firenze.