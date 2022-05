Dopo l’amara sconfitta di domenica pomeriggio contro il Milan di San Siro

la Fiorentina, dopo il placet di Vincenzo Italiano, ha potuto beneficiare di due giorni liberi consecutivi. Complice anche il calendario, che ha spostato la prossima partita dei viola a lunedi prossimo, il tecnico ha scelto di regalare qualche ora di libertà in più ai propri giocatori per recuperare energie fisiche e mentali per ricominciare la rincorsa ad una qualificazione europea. La squadra gigliata tornerà quindi ad allenarsi solo nella giornata di domani: il gruppo si ritroverà all’interno del Centro Sportivo Davide Astori nel primo pomeriggio per svolgere la sessione attorno alle ore 16.



Vinenzo Italiano avrà modo di cominciare a preparare la delicata sfida casalinga di lunedi prossimo contro la Roma di Josè Mourinho, una vera e propria finale con l’obiettivo di riportare la Fiorentina in Europa. Cosciente dell’importanza dei prossimo novanta minuti il tecnico avrà quindi bisogno della miglior versione della sua squadra e, dopo i risultati delle ultime uscite, l’obiettivo primario sarà quello di recuperare Odriozola e Bonaventura: i due, che per larghi sprazzi di campionato hanno aiutato la Fiorentina a gravitare nelle zone alte di classifica, da qualche mese non sono al 100% ma la loro esperienza sarà sicuramente d’aiuto.