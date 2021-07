La Fiorentina ha giocato e vinto la sua terza amichevole nel ritiro di Moena: il risultato finale è 9-0 sul Levico Terme, formazione di Serie D, affrontata con una formazione che può essere definita "di riserva: ​Terracciano; Lirola, Dalle Mura, Ranieri, Terzic; Benassi (C), Bianco, Duncan; Agostinelli, Kokorin, Sottil.



SI SBLOCCA KOKORIN - Il gol del vantaggio è di Kokorin al 12': il russo si procura e segna un calcio di rigore, ma non combina molto altro da lì in poi (a parte una bella occasione sventata dal portiere avversario). Quindi si scatena il Primavera Agostinelli, che prima segna il 2-0 e poi, in chiusura di frazione, provoca in acrobazia un'autorete. 3-0 il risultato parziale.



BENASSI E SOTTIL ON FIRE - Nella ripresa la difesa del Levico allarga le maglie e i gol fioccano: c'è gioia per l'altro Primavera Bianco, poi Sottil e il capitano di giornata Benassi segnano una doppietta a testa, confermandosi tra i più positivi di questo ritiro. Il tabellino è completato dal giovane Gori, l'anno scorso in prestito al Vicenza. Tutta la partita in panchina per i big, da Dragowski a Vlahovic, passando per Bonaventura, Callejon e Biraghi. Lirola, invece, ha giocato. Un indizio di mercato?