In tarda mattinata, all’interno di Palazzo Vecchio, sarà presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica del futuro Artemio Franchi, e stamani il capo progettista dello Studio Arup David Hirsch, studio che ha vinto il concorso per il resyling dello stadio di Firenze, ha svelato ad Ansa alcuni particolari di quello che sarà la zona condivisa tra Comune di Firenze ed ACF Fiorentina. Queste le sue parole:



"Grazie a questo progetto per il restyling del Franchi avremo la possibilità di avere oltre 7.000 metri quadrati di nuovi spazi commerciali come lounges, merchandising, ristoranti. Ci saranno poi due nuovi hub per la cultura e per eventi e spettacoli: un auditorium di 1.600 metri quadri, da 1.000 posti, e 1.700 metri quadri di spazi espositivi a servizio della città. Il parcheggio sarà grande 15.000 metri quadri con 500 posti auto. Ci saranno anche 1.000 metri quadri di spazi per la stampa e 2.700 metri quadri per i nuovi servizi igienici".