Gudmundsson, la Fiorentina non molla: il piano del Genoa

Marco Demicheli

Un'ala per la Fiorentina. È questa la necessità primaria del club viola per le ultime ore della finestra invernale del mercato. Un bisogno che Vincenzo Italiano aveva evidenziato da tempo, tra infortuni e giocatori dal rendimento sotto le aspettative. E, non a caso, dopo la sconfitta contro l'Inter l'allenatore è stato molto chiaro in conferenza stampa: "Non rispondo sul mercato, va bene così".



TUTTI I NOMI - Nella rosa dei candidati a occupare quel posto nella squadra, sono stati tanti i nomi trattati in queste settimane: da Bryan Gil a Brian Rodriguez, passando per Ruben Vargas e il sogno Valentin Carboni. Ieri ci sono stati dei passi concreti per l'argentino del Monza, di proprietà dell'Inter, per cui i viola hanno presentato - e si sono visti respingere - un'offerta da circa 20 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che i viola sarebbero disposti a spendere in questi giorni per Albert Gudmundsson.



LA SITUAZIONE - Qualche contatto col Genoa c'è stato anche ieri, la richiesta dei rossoblù per l'islandese è però di almeno 30 milioni. Difficile che questa somma possa arrivare nelle prossime 48 ore, più facile rinviare il discorso all'estate. Quando la lista di club interessati a Gudmunsson è destinata ad allungarsi e a salire anche di livello. I club della Premier League, Tottenham su tutti, sono pronti a entrare in corsa. La Fiorentina lo sa e valuta un possibile nuovo assalto in questi giorni.