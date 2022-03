La Fiorentina pensa anche al futuro e per il reparto offensivo punta a Agustin Alvarez Martinez, attaccante uruguayano classe 2001 del Peñarol. A confermarlo è direttamente il presidente del club sudamericano con un tweet: ''Mi incontrerò (nuovamente) con la Fiorentina per il trasferimento di Agustin Alvarez. L'incontro sarà il prossimo mese. Voglio chiarire che il calciatore non si è strappato e che fra dodici giorni sarà a disposizione''.