Spunta un nome nuovo per il centrocampo della Fiorentina: Nuri Sahin, classe 1988, giocatore turco di grande esperienza che per anni è stato uno dei cardini del Borussia Dortmund anche se nella fase finale della sua esperienza è finito in seconda linea. Nell’ultima stagione è passato al Werder Brema per 1 milione, il suo contratto è in scadenza nel 2020. Operazione che potrebbe essere chiusa a costi bassi e che darebbe comunque spessore anche come alternativa. Lo scrive La Nazione.