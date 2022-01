Non è andata come Christian Dalle Mura sperava: poco spazio alla Cremonese, contrariamente a quanto era avvenuto invece in precedenza con la Reggiana, e quindi, per i prossimi mesi, il centrale classe 2002 di proprietà della Fiorentina giocherà altrove. Calciomercato.com ha appreso che ad assicurarsi le sue prestazioni in prestito semestrale sarà con ogni probabilità il Pordenone, che naviga nei bassifondi della classifica e che ha estremo bisogno di rinforzi in difesa. Dalle Mura spera così di rilanciarsi e, perché no, di dare una mano a tirare fuori i ramarri dai guai.