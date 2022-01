L'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic ha parlato al quotidiano serbo Politika, e non ha glissato sul suo rapporto con il presidente Commisso, né sulla domanda più importante: c'è ancora la possibilità di un compromesso sul rinnovo di contratto?



“Commisso è soprattutto un uomo serio e un grande presidente, che sa quello che vuole in ogni momento. È molto ambizioso quando si tratta di tutto. Ovviamente non ho nulla contro la sua volontà, perché fa tutto parte del lavoro. Non mi ritiro mai, non è nel mio carattere. Inseguo gli standard più elevati in tutto. Se si può trovare un compromesso con il presidente? Mai dire mai. Ma attualmente sono concentrato su nuovi traguardi”.