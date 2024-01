Fiorentina, Nzola ancora in uscita. Kean il preferito dei viola

Mbala Nzola non è così sicuro di rimanere alla Fiorentina. Secondo quanto racconta Repubblica Firenze, il suo futuro è ancora in bilico e il club ha sondato Moise Kean per andare a sostituirlo. Sebbene vada ancora trovata la formula giusta con la Juventus che ha comunque aperto al trasferimento. Sullo sfondo c'è anche il nome di Andrea Belotti.