La Fiorentina sta pensando a rinforzare la difesa in estate e uno dei profili che piace di più è quello di Marcos Senesi, classe '97 del Feyenoord e in passato seguito da club italiani. Lo fa sapere La Nazione: il contratto dell'argentino è in scadenza a giugno 2023 e la valutazione si aggira intorno ai 9 milioni di euro.