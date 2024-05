Napoli, Italiano ancora nel mirino. Ma spunta una penale da pagare alla Fiorentina

C'è ancora grande incertezza rispetto al futuro diche, ormai certamente, lascerà la Fiorentina a fine anno dopo aver condotto i viola per tre lunghissime stagioni in cui ha raggiunto traguardi estremamente prestigiosi. Nonostante questo, il rapporto fra il tecnico e la Fiorentina potrebbe conoscere alcune fasi inaspettate nel corso delle prossime settimane, con il Napoli spettatore interessato.Secondo quanto scrive stamani Il Mattino, è vero che Vincenzo Italiano è in scadenza con i viola, ma sul suo contratto è presente una clausola che permetterebbe ai gigliati di rinnovare automaticamente e unilateralmente il contratto spostando la scadenza di un anno nel caso in cui Italiano dovesse qualificarsi in Europa League.

Il Napoli continua a seguire molto da vicino il tecnico siciliano ma, per liberarlo, potrebbe essere costretto a pagare una penale pari ad un milione di euro proprio al club gigliato. Situazione da monitorare.