Fiorentina, occhi in casa Napoli per un colpo a parametro zero

39 minuti fa



La Fiorentina è al lavoro per definire già la rosa della prossima stagione. In pparticolare, si legge su La Gazzetta dello Sport, il board gigliato sta cercando nomi buoni pe poter rinforzare il centrocampo. Rientrerà allabase Amarbat, dopo il prestito fallimentare allo United, ma il marocchino è destinato subito a ripartire. Ecco perché i viola hanno puntato i fari in casa Napoli.



A ZERO - Secondo la rosea, Pradè apprezza particolarmente Diego Demme, centrocampista a lungo seguito dalla Fiorentina e che a fine anno si svincolerà dal Napoli. Il tedesco percepisce oggi uno stipendio da oltre 2 milioni di euro annui e, a fronte di un ridimensionamento dell'ingaggio, potrebbe essere uno dei rinforzi per la viola del prossimo anno. Senza dimenticare il rientro di Alessandro Bianco, che ha fatto molto bene in prestito alla Reggiana