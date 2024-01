Fiorentina, occhi in casa Udinese per un difensore

La Fiorentina continua a monitorare diversi nomi per rinforzare il proprio pacchetto arretrato. In questo momento è corsa a tre per il ruolo di terzino destro fra Terracciano, Klostermann e Faraoni. Tuttavia, scrive stamani La Gazzetta dello Sport, i viola guardano con interesse anche in casa Udinese per il mercato estivo. Il profilo attenzionato è quello di Nehuen Perez, difensore argentino classe 2000.