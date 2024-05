Fiorentina, occhi su Brescianini del Frosinone. Ma la concorrenza è folta

La Fiorentina è già al lavoro per definire il futuro della squadra gigliata. la stagione ha ancora tanto da dire e questa sera i viola si giocano un pezzetto importantissimo di storia nella semifinale di ritorno di Conference League contro il Club Brugge. Tuttavia, la dirigenza sta già guardando anche al mercato e ha messo gli occhi suA lanciare quest'indiscrezione sono i colleghi del Corriere dello Sport che spiegano come il ragazzo classe 2000 piaccia parecchio dalle parti di Bagno a Ripoli soprattutto per la sua duttilità. Tuttavia, si legge sul quotidiano, la Fiorentina se vuole arrivare al ragazzo, che fin qui ha messo insieme trentasette presenze con quattro gol e due assist, dovrà fare i conti con una folta concorrenza.

Sono infatti diverse le squadre che seguono da vicino il ragazzo e che sono pronte a darsi battaglia per portarselo a casa. Su di lui, infatti, si sono concentrate le attenzioni di svariati club, fra cui Napoli, Bologna, Sassuolo (ma si parla anche di Juve e Atalanta).