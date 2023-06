C'è anche la Fiorentina sulle tracce di Isak Hien, difensore dell'Hellas Verona che si è messo in luce nella sua prima stagione in Serie A. In estate la difesa viola potrebbe vedere una mezza rivoluzione, con le partenze di Igor e magari pure Martinez Quarta, e lo svedese sarebbe uno dei profili individuati da Pradè e Barone per la loro sostituzione, secondo il Corriere dello Sport.