Pochi lo sanno, ma Yunus Musah è cresciuto e ha già giocato in Italia. La sua prima squadra, infatti, è stato il Giorgione, in Veneto, dove si erano trasferiti i genitori ghanesi. A New York ci è nato quasi per caso, mentre la sua adolescenza ha Londra come sfondo. L’Arsenal l’ha formato, ma se lo è lasciato sfuggire nel 2019. Così è stato il Valencia a lanciarlo nel grande calcio.



Centrocampista statunitense classe 2002 dominante dal punto di vista fisico, è migliorato moltissimo tecnicamente e oggi è decisamente pronto per una big. "Nella mia prima settimana qui mi hanno chiamato in 20 club per lui", ha ammesso Rino Gattuso in estate. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, la Fiorentina gli aveva messo gli occhi addosso prima che esplodesse, ora piace a tutte le grandi squadre della Serie A italiana.