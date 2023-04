Il Corriere dello Sport in edicola stamani presenta la sfida di questa sera che vedrà impegnate in Conference League Lech Poznan e Fiorentina. Il quotidiano ci tiene però ad avvertire i viola: "E se il Lech al Miejski Stadium nella stagione in corso ha ottenuto otto vittorie e un pareggio nei nove incontri europei finora disputati iniziando dai preliminari di Champions League (eliminato dal Qarabag) per poi passare alla Conference League; se qui a novembre ha beccato tre gol il Villarreal nella fase a gironi; se nella storia (abbastanza) recente ci ha perso anche il Manchester City (3-1 nel 2010 in Europa League); se tutto questo dev’essere un monito naturale e perfino scontato per Biraghi e compagni, è anche vero che questa Fiorentina di ora un paio di settimane fa è passata San Siro dove di tifosi contro ce n’erano settantamila."