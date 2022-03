Alvaro Odriozola, difensore della Fiorentina, parla a La Nazione: "Ho giocato con Benzema al Real, l’ho sempre considerato decisivo anche per i successi di Cristiano Ronaldo. Benzema è un numero 10 che sa fare il centravanti, è pazzesco come giochi anche per la squadra. Qui nella Fiorentina mi hanno impressionato soprattutto due giocatori: Bonaventura e Gonzalez. Ammiravo Jack anche quando era nel Milan, Nico per me è un giocatore top. E ha una capacità unica: corre più veloce quando ha la palla fra i piedi che senza".