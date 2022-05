Questo pomeriggio la Fiorentina di Vincenzo Italiano è tornata regolarmente ad allenarsi in vista della delicata sfida di lunedi prossimo contro la Roma di Josè Mourinho: la squadra, che in realtà avrebbe dovuto allenarsi in mattinata, si è ritrovata al Centro Sportivo Davide Astori attorno alle ore 16.30 per poi svolgere la seduta all’interno dello Stadio Artemio Franchi.



Dopo il suo rientro in gruppo nella giornata di ieri, Vincenzo Italiano ha potuto far affidamento su Alvaro Odriozola, tornato regolarmente ad allenarsi. Il terzino destro è chiamato ad una prova di forza contro i giallorossi per dimostrare che quanto visto nel girone di andata non è stato un caso. Adesso lo spagnolo, che nelle ultime 10 partite è sceso in campo per soltanto circa 200 minuti, avrà tempo fino alla rifinitura di domenica per dimostrare al tecnico di poter puntare su di lui per l’importante appuntamento contro una delle dirette concorrenti per l’Europa.