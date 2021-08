Un talento pronto al decollo., dopo i 21 gol dell’ultima stagione, è pronto a ripartire verso nuovi obiettivi sempre più ambiziosi.. Fin qui il presidenteha mantenuto una linea coerente: l’attaccante serbo non è sul mercato e servirebbe un’offerta davvero indecente per fargli cambiare idea.- L’assalto dei colchoneros per Vlahovic è concreto, reale. L’Atletico ha due giorni di tempo per presentare questa super offerta alla Fiorentina, con buone possibilità di suscitare l’attenzione di Commisso. Che in caso di addio di Dusan potrebbe virare con decisione sudel Sassuolo., che si era informata con la dirigenza viola ma non sembra intenzionata ad arrivare alle cifre messe sul piatto dall’Atletico Madrid.