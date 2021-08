La Fiorentina cerca un regista sul mercato. Lo Spezia non molla il brasiliano Leo Sena, così i viola si concentrano sul franco-tunisino Skhiri del Colonia.



Intanto dalla Svizzera arrivano segnali di un interesse della Fiorentina per l'attaccante brasiliano Arthur Cabral, talento di 23 anni che nelle ultime due stagioni con il Basilea ha segnato 37 gol.

In uscita Terzic richiesto dall'Ascoli in serie B.