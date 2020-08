Dopo una stagione con più ombre che luci, la permanenza di Erick Pulgar alla Fiorentina non è scontata. E nei giorni scorsi dal Cile hanno rivelato dell’interesse del Betis per il centrocampista ex Bologna. Rumors che trovano ulteriore riscontro, visto che nelle ultime ore il quotidiano La Tercera ha parlato di una proposta formale già avanzata dal club di Siviglia: 8,5 milioni. Una cifra ritenuta bassa dalla Fiorentina che avrebbe fissato il prezzo di Pulgar in circa 13 milioni di euro.