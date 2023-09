Lalavora per la cessione di. Il giocatore è da tempo in uscita e la dirigenza viola attende solo che venga presentata un'offerta all'altezza per lasciarlo partire. Ora, giunti all'ultimo giorno di mercato, si registra unda parte di quella che è sempre stata la squadra più attiva nella corsa ad Amrabat:Secondo quanto appreso da Calciomercato.com, il Manchester United ha presentatoper provare a strappare Amrabat in extremis. La proposta messa sul piatto dai Red Devils si attesta. Una proposta importante che può incontrare il favore della Fiorentina e che si aggiunge all'. Non è un segreto che il giocatore abbia espresso la sua volontà di lasciare Firenze, con quella di Manchester che si candida come destinazione sempre più probabile per il giocatore.Dalla sua parte la Fiorentina è ben contenta di lasciar partire il giocatore, ormai fuori dalle rotazioni di Vincenzo Italiano e già con la testa altrove. Lo stessoieri, a margine del match di Conference League contro il Rapid Vienna, ha ribadito lae la risposta dello United non si è fatta attendere. A frenare la conclusione dell'affare rimane la, giocatore entrato nel mirino dei toscani, che i vertici viola vorrebberoper accasarsi alla corte di Ten Hag. Sono ore calde, la Fiorentina lavora su due fronti con Demme in entrata e Amrabat in uscita.