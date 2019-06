Come riporta Violanews, il Milan ha presentato alla Fiorentina un’offerta di 18 milioni di euro più due milioni di bonus per Jordan Veretout. Con questa offerta il Milan spera di avere vinto la concorrenza di altri club interessati al giocatore, Napoli e Roma in testa. Veretout, classe 1993, è valutato dai viola 25 milioni di euro.