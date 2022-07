Giorno storico in casa: oggi è il giorno in cui ilin uso da trent’anni esatti si fa da parte per il nuovo simbolo. La versione prova a mischiare passato e presente-futuro nella grafica: il marchio non è più contenuto nel rombo allungato, ma ha come cornice un quadrato ruotato di quarantacinque gradi in cui spiccheranno il giglio di colore rosso, a simboleggiare la città di Firenze, e una V di colore viola.