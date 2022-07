Nel momento in cui Rocco Commisso decisi di comprare la Fiorentina dalla famiglia Della Valle nel 2019, il numero dei tesserati viola rasentata il “paranormale”: come ripetutto a suo tempo dal direttore sportivo viola Daniele Pradè ad allora erano ben 87 i giocatori di proprietà del club gigliata. Tra giocatori di livelli, chi era ai margini e quelli che stavano rientrando dai numerosi prestiti la dirigenza gigliata si trovò davanti all’impresa di dover alleggerire, e di molto, il numero.



In appena tre stagioni di lavoro il numero è stato notevolmente abbassato. Secondo quanto riportato questa mattina da La Repubblica però il duro lavoro non è ancora finito: attualmente i giocatori sono 54 (compresi i quattro aggregati dalla Primavera), con un taglio del 38% rispetto agli 87 di tre anni fa. Restano però ancora molti esuberi, e sarà difficile riuscire a trovare una sistemazione ideale a tutti. Basta pensare a Jacob Rasmussen, acquistato per 7 milioni e legato con un contratto fino al 2024, o Tofol Montiel, ricordato solo per una rete in Coppa italia, due dei tanti che partiranno si per il ritiro di Moena, ma che difficilmente continueranno a vestire la maglia viola anche nella prossima stagione.