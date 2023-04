Secondo giorno di Coppa Italia con Cremonese e Fiorentina che saranno impegnate questa sera alle 21 dopo il match fra Juve e Inter di ieri. Per i viola sarà quasi come giocare in casa dato che, come scrive stamani il Corriere dello Sport, saranno circa 4mila i tifosi gigliati che saranno allo stadio per seguire la gara.