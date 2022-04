Nella serata di ieri il centrocampista della, dopo l’infortunio subito nella partita di sabato scorso contro il, si è sottoposto all’operazione al ginocchio a Roma presso Villa Stewart. Il giocatore, che dovrà restare lontano dai campi per al meno, attraverso il proprio profilo instagram ha voluto mandare un messaggio ai propri tifosi:“Operazione riuscita. E da oggi inizio già a contare i giorni che mancano al mio rientro. Del resto, non è forte chi non cade, ma chi, cadendo, ha la forza di rialzarsi. Ad maiora!”.Questo il post pubblicato dal Castro su