La situazione legata al futuro della panchina della Fiorentina sembra arrivato al momento cruciale, con la trasferta di Parma come vero spartiacque per la stagione. Come riporta il Corriere Fiorentino, il presidente Rocco Commisso sembra intenzionato a cambiare idea rispetto all'estate, quando fu lui a confermare Beppe Iachini, e si sta convincendo per l'esonero. Una vittoria potrebbe non bastare il tecnico di Ascoli, e i viola hanno individuato in Prandelli il sostituto.