La pesante sconfitta di Roma, arrivata dopo una prestazione nulla dal punto di vista del gioco, ha lasciato pesanti strascichi in casa Fiorentina. La squadra, che si è riunita in mattinata al centro sportivo, ha avuto un confronto con la dirigenza, così come Beppe Iachini, la cui posizione non è più così solida come pochi giorni fa.



ORE DI RIFLESSIONE - Come appreso da Calciomercato.com, sono ore di riflessione in casa viola, con la dirigenza che sta vagliando tutte le ipotesi. Per il momento la squadra è ancora affidata a Iachini, ma non è da escludere nemmeno che non ci sia lui in panchina sabato sera contro il Parma, magari a favore di una situazione di passaggio come Aquilani, prima dell'arrivo di un tecnico importante durante la sosta. Saranno ore molto calde in casa viola, prima di una decisione finale, con l'addio da Iachini che pare più vicino.