Il mercato dellasta già dando i suoi frutti. Ilal Torino ha iniziato a far intravedere la qualità degli investimenti del presidente Commisso, che ha regalato negli ultimi giorni a Vincenzo Italiano due colpi di qualità come Lucas Torreira e Alvaro Odriozola. Le ultime ore da qui alla chiusura di martedì alle 20 potrebbero portare a Firenze, anche lui all'insegna della qualità: RiccardoIl piano è l'acquisto di un altro esterno offensivo, che possa completare il tridente con Gonzalez e Vlahovic. Oltre ai, i viola hanno messo nel mirino il classe '97 ex Ascoli. Esterno destro di piede mancino, Orso ha mostrato nell'ultima stagione una crescita a livello di continuità ed efficacia. Per questo motivo, ilper convincere il club di Joey Saputo a privarsi di uno dei suoi gioielli. Discussioni made in America, tra Stati Uniti e Canada, tra due proprietari che hanno deciso di entrare nel calcio italiano e investire in città d'arte. Con una parola d'ordine in mente: qualità. Commisso vuole aumentare quella della sua Fiorentina.