Nuovo nome per la Fiorentina in vista del prossimo mercato. E’ quello di Wendel, centrocampista brasiliano classe 1997 accostato da A Bola proprio alla società gigliata. Osservatori viola sono attesi domani pomeriggio all’Alvalade di Lisbona, dopo si giocherà la sfida di Europa League tra lo Sporting – club in cui milita attualmente Wendel – e il Basaksehir. Le cifre del possibile affare? Ad oggi, secondo il quotidiano portoghese, i Leões sarebbero pronti ad aprire le negoziazioni sulla base di 20 milioni di euro.