L'infermeria della Fiorentina si sta svuotando pian piano, e nonostante l'uscita dal campo in lacrime di Pulgar ieri in Coppa Italia, non dovrebbero esserci ulteriori lunghe degenze. Per il cileno la sensazione è quella di una forte contusione, che escluderebbe quindi nuove lesioni. Difficile comunque che si riassorba tutto entro pochi giorni, l'obiettivo è quello di provare a riaverlo in perfette condizioni il 6 gennaio contro l'Udinese, se non riuscirà a riassorbire il colpo prima. Saranno necessari gli esami per scongiurare definitivamente il rischio di una ricaduta. Dragowski invece finalmente vede la luce in fondo al tunnel dopo tante settimane ai box: è rientrato in gruppo ma viene da un lungo stop, quindi è ragionevole aspettarsi cautela anche per il polacco. Il 2022 dovrebbe portare in dote a Italiano una rosa finalmente al completo.