L’attaccante russo della Fiorentina Aleksandr Kokorin non rientra nei piani di mister Italiano e non è stato convocato per la trasferta dei viola a La Spezia.

Rimangono ancora otto giorni a disposizione dei dirigenti viola per risolvere la sua posizione, prima di ricorrere alla rescissione consensuale o dover rimandare il tutto alla prossima estate. Il calciomercato in Russia, infatti, chiuderà tra otto giorni e dove la Fiorentina vorrebbe ricollocare il proprio attaccante.