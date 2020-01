Franck Ribery, stella della Fiorentina, ora infortunato, ha voluto assistere all'allenamento a porte aperte organizzato per oggi dalla squadra viola. Il numero 7, con tanto si tutore e stampelle, non appena è arrivato allo stadio Franchi, è stato accolto da cori e applausi, con il francese visibilmente emozionato che non ha potuto far altro che inchinarsi e ringraziare.