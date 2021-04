Si parla di formazione in vista della sfida di questa sera a Verona sulle pagine odierne de La Gazzetta dello Sport che si occupano di Fiorentina. Come sostiene il giornale, Castrovilli stasera potrebbe partire in panchina. Non è una bocciatura ma un normale turnover visto che poi, domenica la Fiorentina ospiterà al Franchi la Juve. Di sicuro, contro il Verona, il numero 10 viola giocherà almeno uno spicchio di gara.