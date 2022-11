suona la carica. Il centrocampista della Fiorentinae sul suo profilo ufficiale Instagram si è posto un obiettivo: “Il mio percorso continua, sacrificio quotidiano e sorriso non mancano mai come in tutti questi mesi nonostante le mille turbolenze.e consapevole che il calcio è la mia vita. Come sapete tutti, adesso c’è la pausa del campionato e farò il salto finale per centrare il bersaglio a gennaio., un numero importante, una cifra tonda, che si lega al mio numero di maglia… un traguardo speciale! Mi mancate cari tifosi, ma il vostro affetto lo sento e lo porto sempre con me. Adesso vi saluto, vado a continuare il mio recupero con l’unico obiettivo: tornare e farvi felici. GC”