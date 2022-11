A poche ore dalla sfida contro la Salernitana la Gazzetta dello Sport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola per quanto riguarda la situazione infortunati. Il primo a tornare in campo sarà con ogni probabilità Nicolas Gonzalez che, dopo aver saltato gran parte delle partite stagionale, adesso sembra veramente sulla via della guarigione: l’argentino è già da qualche giorno che si allena con i compagni e oggi pomeriggio sapremo se potrà far parte della sfida di domani contro i campani. Nessuna buona notixia invece per Riccardo Sottil che, con ogni probabilità, ormai sarà costretto ai box almeno fino a dopo il Mondiale: nonostante la visita di controllo settimanale abbia scongiurato l’operazione, seguendo la terapia conservativa sarà comunque costretto a restare lontano dai campi di gioco ancora per molto.



Un approfondimento speciale viene fatto anche sulle condizioni di Gaetano Castrovilli, che adesso dopo essersi rotto il legamento crociato ad Aprile contro il Venezia, è vicino al ritorno in campo. Nelle ultime settimane, dopo prima aver fatto uno speciale percorso di riabilitazione in palestra, il centrocampista è tornato ad allenarsi parzialmente con il gruppo certificando quindi grandi miglioramenti. Il report medico conferma che l’evoluzione clinica del numero 10 viola è veramente straordinaria, situazione che potrebbe quindi portarlo in campo un po’ prima del previsto. La Fiorentina intanto, speranzosa, attende.