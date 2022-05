A seguito delle notizie sul probabile addio dialla, l’edizione di quest’oggi de Il Corriere dello Sport si sofferma su colui che probabilmente, almeno fino a che non arriverà qualche altro giocatore in sede di mercato, dovrà sostituire il centrocampista uruguaiano nella mediana viola. Stiamo parlando del mediano marocchino ex: il numero 34 della Fiorentina dopo una partenza in sordina, a suon di prestazioni, si è assicurato la fiducia di Vincenzo Italiano che nell’ultimo mese e mezzo lo ha spesso mandato in campo dal primo minuto.A partare di lui è stato il fratelloche sulle colonne del Corriere ha raccontato alcuni particolari dell’esperienza in viola del marocchino. Queste le sue parole:“Non sono sorpreso dal rendimento di Sofy. È uno dei migliori mediani in Serie A e ha fatto forse le prestazioni più belle durante il Ramadan. Per questo dico una parola sola: rispetto. Non penso che Italiano lo abbia cambiato molto. Credo che la differenza l’abbia semmai fatta la continuità e la fiducia che l’allenatore gli ha trasmesso. Per il modo in cui recupera palla e fa ripartire il gioco con un tocco non esistono molti giocatori come lui: se andrà avanti così, Sofyan potrà giocare nel ruolo di campioni come Kroos, Kanté o Casemiro“.Infine ha raccontato anche un retroscena: “Sofy può diventare un giocatore importante per i viola ma solo se giocherà tutte le gare.”.