Luca de Simone, agente del centrocampista Rolando Mandragora, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC dove ha parlato anche del suo assistito. Queste le sue parole: "All'inizio ha avuto qualche difficoltà nell'inserirsi negli schemi di Italiano, ma adesso è diventato un punto di riferimento. La sua stagione credo che sia positiva, è la prima volta che va a giocarsi una finale di Coppa Italia. Ogni anno la Fiorentina migliora. Qualche punto in più poteva farlo, ma è sempre stata in lotta per tre obiettivi. L'aspetto caratteriale è la sua forza, è diventato quasi sempre un leader emotivo in ogni squadra in cui ha giocato. Il suo futuro? La Fiorentina è una società molto solida e questo fa ben sperare per il futuro. Credo che Mandragora possa fare molto di più anche in fase realizzativa, vista anche la sua grande forza nel tiro dalla distanza".