Dopo 3 giorni di riposo, concessi alla squadra da Vincenzo Italiano dopo il ritiro di Moena, quest’oggi la Fiorentina si ritroverà al centro sportivo Davide Astori per iniziare la seconda parte di preparazione. Nonostante il mercato sia in fermento, soprattutto quello dal fronte delle cessioni, la squadra viola continua a seguire il programma in vista della prima partita di campionato contro la Cremonese di Alvini e, soprattutto, del fondamentale preliminare di Conference League.



Una volta ritrovatisi al centro sportivo i viola partiranno, probabilmente in tarda mattinata, alla volta dell’Austria: li inizierà una mini tourneè che alternerà allenamenti ad alta quota ad amichevoli di spessore. Il primo appuntamento è in programma per domenica sera, quando la squadra di Italiano affronterà il Galatasaray. La prossima settimana poi sarà la volta della nazionale del Qatar, che da settimane sta svolgendo amichevoli contro club prestigiosi in preparazione appunto del Mondiale.