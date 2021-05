Passi avanti tra Vlahovic e la Fiorentina. La strada per convincere il serbo a sistemarsi al centro del nuovo progetto viola, pare indirizzata. Le diplomazie sono al lavoro da tempo. Serve un contratto prima di tutto più ricco rispetto agli attuali settecentomila euro netti a stagione e comunque capace di guardare oltre al 2023. Vlahovic sa di esser l'oggetto del desiderio dei maggiori club europei, ma sa anche che l'anno prossimo dovrà essere quello della conferma, dopo l'esplosione. Quel che pare certo è che, ad ora, l’inserimento di una clausola rescissoria al nuovo accordo non è una priorità. Insomma, Darko Ristic, l’agente, non l’avrebbe finora richiesta. Così racconta il Corriere dello Sport