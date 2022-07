La Fiorentina ha fatto un tentativo per Andrés Iniesta. L'indiscrezione arriva da Radio Bruno, secondo il quale ci sarebbe stata una chiamata da parte dei dirigenti viola per capire se ci fossero margini al trasferimento del centrocampista ex Barça e oggi in Giappone al Vissel Kobe. L'ingaggio dello spagnolo, però, è troppo alto per le casse viola.