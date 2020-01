E’ ancora da scrivere il futuro di Pedro. Come scrive La Nazione, oggi Pradè incontrerà il suo agente per decidere la destinazione finale dopo aver valutato tutte le offerte. Quella del Gremio è la più solida, la Fiorentina chiede almeno 11 milioni per rientrare dell’investimento fatto la scorsa estate, la possibilità di ottenerli è reale, visto che in Brasile c’è chi è pronto a far fruttare una plusvalenza le offerte di Gremio e Flamengo oscillano fra i 13,5 e i 14,5 milioni