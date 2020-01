Si torna a parlare del futuro di Pedro sulle pagine del Corriere Fiorentino. La sua esperienza a Firenze sta per concludersi definitivamente. Una decisione sofferta, ma alla luce delle sue difficoltà e delle proposte ricevute forse inevitabile. Di questo Pradè ha parlato ieri con l’agente del giocatore. La sensazione è che l’ipotesi più probabile sia quella che porta al Gremio che, per averlo adesso, ha messo sul piatto 13 milioni di euro. In contanti o, in alternativa, con l’aggiunta di Walter Kannemann, centrale di difesa che tanto piace a Pradè. In quel caso il conguaglio sarebbe di circa 5 milioni. Fosse questa la destinazione, la Fiorentina realizzerebbe una piccola plusvalenza.